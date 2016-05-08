Юнкер: выход Британии из ЕС приведет к непредсказуемым последствиям для всех европейцев
Референдум в Великобритании по вопросу членства в ЕС должен состояться 23 июня.
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что выход Великобритании из Евросоюза приведет к "непредсказуемым последствиям для всех европейцев".
Об этом Юнкер заявил сегодня, передает Deutsche Welle.
Вместе с тем он выразил надежду, что "британцы будут принимать решения со здравым смыслом".
Сегодня против Brexit высказался также министр финансов Великобритании Джордж Озборн. По его словам, в случае выхода страны из ЕС стоимость недвижимости упадет, а затраты на ипотеку, вероятно, вырастут.
"Речь идет не только о вопросе, на который должна ответить наша страна. Речь идет также и о финансовой безопасности людей", - сказал Озборн.
Как сообщалось, в случае выхода из ЕС Великобританию ожидают несколько лет подвешенного состояния в сфере международной торговли из-за длительной процедуры подписания нового торгового соглашения с ЕС.
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Как сообщал УНИАН, референдум в Великобритании по вопросу членства в ЕС должен состояться 23 июня.