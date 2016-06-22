В США может появиться спецгруппа по борьбе с российской разведкой

По данным американского издания BuzzFeed, в законопроекте сенатского комитета предлагается создать группу, в которую войдут сотрудники Государственного департамента, представители разведки и различные чиновники, сообщает РБК. Собираться она будет раз в месяц, а ее задачей станет «выявление российских шпионов, раскрытие убийств, совершенных по заданию российских властей, а также расследование финансирования организаций, действующих в интересах Москвы и противостояние российской пропаганде и фальшивкам.

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Помимо этого, согласно сообщению, документ предполагает, что ФБР должно будет изучать маршруты поездок российских дипломатов и получать уведомление от сотрудников посольства, если они соберутся отправиться больше чем на 50 миль от своего места работы. До настоящего времени работающие в США дипломаты имели право свободно путешествовать по территории страны.

Предполагается, что рассмотрение законопроекта Сенатом произойдет в июле.

Как отмечается, группа специалистов, чьей задачей было именно противостояние российской разведке, была создана при Рональде Рейгане в 1981 году. В основном она занималась разоблачением фальшивок, созданных советской разведкой.