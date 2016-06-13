В Гонконге отпраздновали традиционный праздник драконьих лодок (фоторепортаж)

Как сообщает Reuters, в этом году гонки в Гонконге стали юбилейными, 40-ми по счету. Участие в них принимают не только местные жители, но и гости из других стран.

Помимо гонок в рамках праздника состоялись костюмированные шоу, музыкальные концерты и многое другое.

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Отметим, праздник драконьих лодок, также известный как Дуань-у или "двойная пятерка", является традиционным праздником китайского календарного цикла. Приходится на пятый день пятого месяца по лунному календарю - на начало лета.

Свое распространенное название праздник получил благодаря наиболее распространенному в этот день обрядово-развлекательному действу - состязанию в гребле на лодках, изображающих драконов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Японии прошел популярный костюмированный фестиваль Санно.