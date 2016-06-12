Директор ЦРУ рассказал о непричастности Саудовской Аравии к терактам 9/11

В ней может содержаться неподтвержденная информация о причастности к атаками Саудовской Аравии, передает РБК со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

"Я думаю, эти 28 страниц будут опубликованы, и я поддерживаю это. Потому что тогда все убедятся в том, что Саудовская Аравия не имела к этому (терактам 11 сентября - Ред.) никакого отношения", — сказал он.

Бреннан подчеркнул, что в итоге комиссия по расследованию терактов пришла к выводу, что не существует никаких доказательств, указывающих на то, что правительство Саудовской Аравии, как институт, или саудовские высокопоставленные чиновники могли лично поддерживать теракты 11 сентября.

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Бреннан также отметил, что за последние 15 лет Саудовская Аравия стала одним их лучших партнеров США в области борьбы с терроризмом.

В начале мая Бреннан говорил, что не видит необходимости в публикации секретной части доклада, поскольку содержащаяся в ней неподтвержденная информация о Саудовской Аравии может быть неверно интерпретирована. По его словам, расследование конгресса было лишь "предварительным отчетом" и впоследствии поднятые в нем вопросы были "полностью исследованы и изучены" комиссией по расследованию теракта 9/11.

Отчет конгресса о расследовании терактов был опубликован в 2002 году, при этом одна его часть (28 страниц) осталась закрытой для публики решением президента Джорджа Буша-младшего. Однако в СМИ просачивалась информация о том, что в ней говорилось о возможной причастности в атакам некоторых физических и юридических лиц Саудовской Аравии.

Напомним, серия из четырех терактов произошла в США 11 сентября 2001 года. Тогда 19 террористов захватили четыре пассажирских лайнера и направили их в здания Всемирного торгового центра и Пентагона. В результате атак погибли 2977 человек.