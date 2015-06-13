ЦРУ рассекретило документы о теракте 11 сентября

Спустя десять лет после терактов 11 сентября 2001 года Генеральный инспектор ЦРУ завершил свой доклад относительно причин провалов американской разведки по предотвращению данной террористической атаки. В пятницу 12 июня текущего года этот доклад был рассекречен.

Данный 500-страничный документ детально раскрывает список "систематических проблем" в ЦРУ, которые привели к неспособности противостоять замыслам Усамы бен Ладена, сообщает ZN.UA со ссылкой на CNN.

Отчет не предоставляет кардинально новых наблюдений, но приводит дополнительный анализ ранее проведенных государственных расследований.

"Относительно некоторых вопросов, группа пришла к выводу, что управление (ЦРУ) и его сотрудники не выполняли свои обязанности надлежащим образом", - говорится в докладе.

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Также отмечается, что ЦРУ не выработало комплексную стратегию для борьбы с террористической группировкой "Аль-Каида".

Кроме этого, в отчете говорится, что нет никаких доказательств поддержки "Аль-Каиды" со стороны правительства Саудовской Аравии.