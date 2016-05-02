ЦРУ против публикации секретной главы отчета о терактах 9/11

Глава Центрального разведуправления США Джон Бреннан считает, что публиковать секретную часть доклада о терактах 11 сентября 2001 года не нужно, поскольку содержащаяся в ней неподтвержденная информация о содействии Саудовской Аравии может быть неправильно интерпретирована. Заявление Бреннана прозвучало в эфире телеканала NBC в 5-ю годовщину смерти Усамы бен Ладена, передает "РБК".

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Бреннан заверил, что расследование конгресса было лишь "предварительным отчетом". В последствии поднятые в нем вопросы были "полностью исследованы и изучены" комиссией по расследованию теракта 9/11.

"Они (комиссия, - ред.) выступили с очень четким суждением, что не было никаких доказательств, которые указывали бы, что саудовское правительство в целом или саудовские чиновники индивидуально, оказывали финансовую поддержку Аль-Каиде", — заявил Бреннан.

"Я думаю, что некоторые люди могут ухватиться за неподтвержденную, непроверенную информацию <…>, чтобы указывать на участие Саудовской Аравии, которое, я считаю, очень, очень ошибочным", — добавил он.

При этом Бреннан описал отношения Соединенных Штатов с Саудовской Аравией как "очень здоровые". "Есть несколько различий во мнениях о том, как должны решаться некоторые из региональных проблем", — сказал он, добавив, что "это как раз очень полезно".

Как известно, в ходе расследования терактов были зафиксированы свидетельства сотен очевидцев трагедии 11 сентября и составлен отчет на 800 страниц, последняя глава которого была изъята из открытого доступа по соображениям безопасности. Данное распоряжение действовало в течение 13 лет.

В этом году некоторые американские сенаторы, ознакомившись с неопубликованными материалами настаивали на том, чтобы последние 28 страниц документа были рассекречены, так как они, по их словам, могли бы пролить свет на на содействие Саудовской Аравии террористам 9/11.

Напомним, 11 сентября 2001 года, когда террористы-смертники на двух захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне, третий самолет, экипаж и пассажиры которого пытались нейтрализовать террористов, рухнул в Пенсильвании.

Трагедия унесла жизни почти 3 тысяч человек и стала поворотным моментом во внутренней и внешней политике США.