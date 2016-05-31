ВОЗ ужесточила рекомендации для туристов, вернувшихся из стран с вирусом Зика

Такой совет распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Би-би-си. Ранее ВОЗ рекомендовала в таких случаях воздерживаться от незащищенного секса на 4 недели.

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Если пара хочет завести ребенка, а у мужчины были обнаружены симптомы вируса Зика, то ВОЗ советует отложить зачатие на полгода.

Ранее более 125 экспертов в области здравоохранения подписали открытое письмо ВОЗ с просьбой отложить или перенести Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро из-за эпидемии вируса Зика, поскольку Бразилия стала одной из стран, в наибольшей степени пострадавшей от него.

По мнению ученых, около 500 тыс. туристов, которые посетят Игры, рискуют заболеть лихорадкой. Они же могут стать переносчиками вируса, что усилит эпидемию. Тем не менее ВОЗ заявила, что нет смысла переносить Игры, так как это вряд ли остановит распространение вируса.

Ученые подтвердили связь вирус Зика с микроцефалией у новорожденных и с синдромом Гийена-Барре, который характеризуется ослаблением мышц. При этом бразильские ученые полагают, что вирус может быть связан с целым рядом неврологических расстройств.

ВОЗ признала вирус Зика глобальной угрозой. Вакцины от него до сих пор нет. Одно из исследований утверждает, что вирус угрожает 2 млрд человек.