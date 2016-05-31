КНДР провела очередной неудачный запуск ракеты - Сеул

В министерстве отказались говорить о типе ракеты, которую могла запустить КНДР.

Но южнокорейское информационное агентство Йонхап со ссылкой на неназванные военные источники сообщает, что речь идет о ракете средней дальности типа "Мусудан", передает Русская служба Би-би-си.

Силы противовоздушной обороны Японии приведены в полную боевую готовность из-за угрозы запуска баллистической ракеты из КНДР.

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В апреле Северная Корея провела три неудачных пуска таких ракет. Пхеньяну еще ни разу не удавалось провести успешные испытания "Мусудан".

Резолюция ООН запрещает Северной Корее использовать любые баллистические ракеты. Несмотря на это, КНДР регулярно запускает ракеты малой дальности в море со своего восточного побережья.

В январе Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы. Это послужило поводом для введения новых санкций против страны.