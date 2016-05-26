Министерство обороны Израиля возглавит ультранационалист

В обмен на эту должность партия Либермана "Наш дом - Израиль" входит в состав коалиции, что обеспечит Нетаньяху большинство в парламенте, сообщает Euronews.

"Мы имеем обязательства, великое обязательства перед миром по соглашению о конечный статус, достижение взаимопонимания между нами и нашими соседями. И я надеюсь, что работа в этом направлении будет плодотворной и эффективной", - заявил Либерман.

Его слова не внушают оптимизм жителям Палестинской автономии, где от Либермана, известного антиарабськой риторикой, ничего хорошего не ждут.

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"Введение к правительству министра, который живет на территории израильского поселения, является демонстрацией программы создания поселений. Это - то, что интересует израильское правительство: больше, еще больше поселений. Это идет вопреки международным усилиям, направленным на завершение оккупации и конфликта", - отметил Мохаммед Штайеб, советник председателя Палестинской автономии.

Аналитики называют образованный кабинет "самым правым" за всю историю Израиля.

За несколько дней до начала переговоров с Нетаньяху Либерман критиковал правительство за недостаточно твердый ответ палестинцам на нападения.