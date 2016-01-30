Во Франции рассказали, в каком случае готовы признать Палестинское государство

Для того, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной Франция готова признать Палестинское государство.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

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По словам министра сохранение нынешней конфликтной ситуации между Израилем и Палестиной выгодно боевикам "Исламского государства".

Фабиус также заявил, что Париж в ближайшее время начнет подготовку к международной конференции с участием обеих сторон конфликта и их основных партнеров для того, чтобы возобновить мирные переговоры между Израилем и палестницами.

Планируется, что конференция должна состояться до лета этого года.

Он также подчеркнул, что в случае провала этой инициативы, Палестинское государство нужно признать.

"В этом случае (если найти решение проблемы не удастся), мы должны брать на себя ответственность и признать Палестинское государство", – отметил глава МИД Франции.

Постоянный представитель палестинской автономии в ООН Риад Мансур приветствовал решение Франции. В то же время реакция Израиля была прохладной.

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Как отмечает агентство, по словам одного из израильских дипломатов, заявление Франции означает "поощрение" палестинской стороны к отказу от достижения взаимного успеха на переговорах.

Напомним, сейчас Палестину как суверенное государство признали более 130 стран мира, Украина не принадлежит к этим странам.

Ранее сообщалось, что в начале января 2016-го года вступило в силу соглашение, в котором Ватикан признает Палестину независимым государством.