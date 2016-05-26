Силовики проводят антитеррористическую операцию в Париже
15:07, 26 мая 2016Мир
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В Париже в четверг продолжается операция по задержанию подозреваемого в терроризме.
REUTERS
Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на BFMTV.
Полиция подозревает, что разыскиваемый вернулся из Сирии, где воевал на стороне террористических группировок.
Как сообщили источники в полиции, обыски проходят в четвертом округе столицы Франции.
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Правоохранители отмечают, что у подозреваемого есть при себе перцовый газ.
Как известно, 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию терактов в Париже, в результате которых погибли 130 человек.
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