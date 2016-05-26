Силовики проводят антитеррористическую операцию в Париже

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на BFMTV.

Полиция подозревает, что разыскиваемый вернулся из Сирии, где воевал на стороне террористических группировок.

Как сообщили источники в полиции, обыски проходят в четвертом округе столицы Франции.

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Правоохранители отмечают, что у подозреваемого есть при себе перцовый газ.

Как известно, 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию терактов в Париже, в результате которых погибли 130 человек.