Больше половины граждан Польши высказались против приема мигрантов - опрос

По данным аналитического центра CBOS, нежелание принимать мигрантов среди поляков уменьшается, сообщает Польское радио. Опросы показывают, что восприятие возможности их приема из стран, охваченных вооруженными конфликтами, отличается в зависимости, в первую очередь, от партийных предпочтений.

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Так против приема просителей убежища в большинстве высказываются те респонденты, которые на возможных выборах в Сейм Польши проголосовали бы за партии КОРВиН (85%), Право и справедливость (65%), движение Кукиз’15 (60%), Польскую крестьянскую партию (59%) и Союз левых демократов (54%).

Больше всего симпатиков приема в Польше мигрантов составляют потенциальные электораты партий "Современная" (77%) и "Вместе" (70%). Положительно к приему беженцев относятся тоже избиратели "Гражданской платформы" (55%). По информации CBOS, среди всех опрошенных, которые поддерживают прием беженцев, преобладают те, кто высказывается за предоставление им права пребывания в Польше только до того времени, когда они смогут вернуться на родину.

Как и в апреле, мысли на тему предоставления мигрантам убежища в Польше тоже отличаются в зависимости от политических взглядов. Эксперты обращают внимание, что против приема в Польше беженцев чаще выступают лица с правыми политическими взглядами (59%), чем сторонники центризма и левых взглядов (53% и 37% соответственно). Больше всего противников предоставления убежища высказывают опрошенные, которые не могут определиться со своими политическими взглядами на линии левые-центр-правые (65%).

Разница во взглядах на тему приема просителей убежища в Польше отмечена также в возрастных группах. Младшие лица (18-44 лет) чаще, чем старшие выступают против приема мигрантов. В этой возрастной группе чем моложе респондент, тем заметнее сопротивление. Противники предоставления убежища беженцам в Польше тоже доминируют в возрастной группе 40-54 лет.