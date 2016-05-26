Больше половины граждан Польши высказались против приема мигрантов - опрос
55% граждан Польши считает, что страна не должна принимать мигрантов, зато 39% убеждены, что следует по крайней мере частично принять беженцев из тех стран, где продолжаются конфликты.
По данным аналитического центра CBOS, нежелание принимать мигрантов среди поляков уменьшается, сообщает Польское радио. Опросы показывают, что восприятие возможности их приема из стран, охваченных вооруженными конфликтами, отличается в зависимости, в первую очередь, от партийных предпочтений.
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Так против приема просителей убежища в большинстве высказываются те респонденты, которые на возможных выборах в Сейм Польши проголосовали бы за партии КОРВиН (85%), Право и справедливость (65%), движение Кукиз’15 (60%), Польскую крестьянскую партию (59%) и Союз левых демократов (54%).
Больше всего симпатиков приема в Польше мигрантов составляют потенциальные электораты партий "Современная" (77%) и "Вместе" (70%). Положительно к приему беженцев относятся тоже избиратели "Гражданской платформы" (55%). По информации CBOS, среди всех опрошенных, которые поддерживают прием беженцев, преобладают те, кто высказывается за предоставление им права пребывания в Польше только до того времени, когда они смогут вернуться на родину.
Как и в апреле, мысли на тему предоставления мигрантам убежища в Польше тоже отличаются в зависимости от политических взглядов. Эксперты обращают внимание, что против приема в Польше беженцев чаще выступают лица с правыми политическими взглядами (59%), чем сторонники центризма и левых взглядов (53% и 37% соответственно). Больше всего противников предоставления убежища высказывают опрошенные, которые не могут определиться со своими политическими взглядами на линии левые-центр-правые (65%).
Разница во взглядах на тему приема просителей убежища в Польше отмечена также в возрастных группах. Младшие лица (18-44 лет) чаще, чем старшие выступают против приема мигрантов. В этой возрастной группе чем моложе респондент, тем заметнее сопротивление. Противники предоставления убежища беженцам в Польше тоже доминируют в возрастной группе 40-54 лет.