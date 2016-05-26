Путин: Россия и ЕС должны сделать выводы из событий в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом российский лидер написал в статье "Россия и Греция: сотрудничество на благо мира и процветания" в газете "Катимерини" накануне визита в Грецию.

"Сейчас Россия и Евросоюз подошли к развилке, когда необходимо ответить на вопрос: каким мы видим будущее наших отношений, в каком направлении собираемся идти? Убежден, что из событий в Украине следует сделать надлежащие выводы и приступить к созданию на большом пространстве от Атлантики до Тихого океана зоны экономического и гуманитарного сотрудничества, опирающегося на архитектуру равной и неделимой безопасности. Важным шагом на этом пути должна стать гармонизация европейского и евразийского интеграционных процессов", - отметил Путин.

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По его словам, Россия исходит из необходимости налаживания равноправного, действительно партнерского диалога с Евросоюзом из широчайшего круга вопросов: от визовой либерализации до формирования енергоальянсу.

"Однако встречной готовности идти таким взаимовыгодным и перспективным путем у европейских коллег мы пока не видим", - убежден российский президент.

"Вместе с тем считаем, что нерешаемых проблем в наших отношениях с ЕС нет. Для того, чтобы вернуться на путь многопланового партнерства, надо лишь отказаться от порочной логики "игры в одни ворота", на деле учитывать мнение и интересы друг друга", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Путин намерен 27-28 мая посетить Грецию - первую страну Европейского Союза за последние полгода.

Последний раз до стран Евросоюза, в который входит Греция, Путин приезжал 30 ноября 2015 года в рамках участия в конференции ООН по климату в Париже.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружение и направляет на восток Украины наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.