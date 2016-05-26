В Средиземном море пойман сигнал аварийного радиомаяка самолета EgyptAir - СМИ

Как сообщил в среду газете "Аль-Ахрам" глава египетской следственной комиссии Айман аль-Мукаддам, определено местоположение аварийного радиомаяка (ELT), который в случае столкновения самолета с землей или водой начинает передавать на спутник точные координаты места катастрофы, передает ТАСС.

По словам аль-Мукаддама, "на основе сигналов радиомаяка установлен район его нахождения в радиусе 5 км". Он пояснил, что самолет Airbus оснащен тремя такими приборами, один из которых установлен в хвостовой части. Именно его и ищут в настоящее время поисковики, отметил глава комиссии, добавив, что его обнаружение позволит найти новые обломки самолета.

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Между тем, как указал аль-Мукаддам, бортовые самописцы А320 до сих пор не найдены. "Их поиски требуют серьезного технического оснащения, так как, скорее всего, они находятся на глубине, превышающей 3 тысячи метров", - пояснил он. По его словам, власти Египта намерены обратиться к одной из иностранных компаний, специализирующихся на глубоководных операциях. "Из-за погодных условий и волн радиус поисковой операции сейчас расширяется", - сказал он.

В настоящее время поисковиков в Средиземном море сопровождают пятеро египетских следователей, которые осуществляют контроль за собором найденных обломков. Аль-Мукаддам также сообщил, что в ближайшие часы от греческой стороны ожидается получение запрошенных переговоров экипажа с диспетчерами и записи с радаров. Кроме того, французские следователи собирают все записи и информацию в Европе, а именно, в тех странах, через которые пролегал маршрут самолета, чтобы затем представить их комиссии.

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Как сообщал УНИАН, самолет A320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс из Парижа в Каир, потерпел крушение рано утром 19 мая. Самолет, на борту которого находилось 66 человек, упал в Средиземное море.

По предварительным данным, перед тем, как самолет потерял высоту, на его борту возникло задымление. Что стало причиной задымления, не установлено. Бортовые самописцы самолета, расшифровка которых должна помочь установить причины аварии, пока не обнаружены.