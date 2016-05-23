В Кремле рассказали об "очень гибком" подходе к численности контингента в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте такжеСирийские повстанцы дали Асаду 48 часов на прекращение боев под Дамаском

"Я только могу напомнить соответствующие заявления президента Путина, который сказал, что инфраструктура нашего легитимного присутствия в Сирии по просьбе законного руководства Сирийской Арабской Республики подразумевает возможность очень гибкого подхода к количественному составу нашего контингента", - отметил Песков.

По его словам, рост напряжения и террористическая активность в Сирии, о чем свидетельствуют теракты в Джабле и Тартусе, вызывают повышенную обеспокоенность.

"Безусловно, рост напряженности и подобная террористическая активность не может не вызывать повышенную обеспокоенность - первое. Второе - это лишний раз демонстрирует, насколько хрупкая ситуация в Сирии. И третье - это лишний раз, наверное, демонстрирует необходимость продолжения энергичных шагов по продолжению переговорного процесса", - сказал Песков, отвечая на вопрос о последних террористических актах в сирийских городах Джабле и Тартусе.

Как сообщал УНИАН, Путин объявил о частичном выводе российских войск из Сирии 14 марта. На данный момент власти РФ признали гибель 10 российских военнослужащих в этой стране.