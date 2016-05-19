У пропавшего самолета EgyptAir в 2013 году были проблемы с двигателем - СМИ

У пропавшего с радаров над Средиземным морем А320 в 2013 году возникали проблемы с двигателем, после чего пришлось вернуть его в аэропорт. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации Египта, со ссылкой на SkyNews Arabia сообщает РБК.

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Отмечается, что по их данным, 25 июня 2013 года самолет был вынужден вернуться в аэропорт Каира из-за перегрева одного из двигателей. Тогда лайнер направлялся в Стамбул.

Как сообщает газета Нaaretz, ссылаясь на очевидцев с одного из греческих остров, в то время, когда самолет упал, в небе над Средиземным морем была видна вспышка.

Кроме того, египетские военные опровергают поступившее ранее сообщение о том, что в 4:26 с экстренных устройств самолета поступил сигнал бедствия.

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Как известно, самолет A320, принадлежащий египетской авиакомпании EgyptAir, исчез с экранов радаров. На борту были 66 человек.

Авиакомпания уточнила, что самолет пропал с радаров на высоте около 11 километров в 2:45 по местному времени, после того, как вошел в воздушное пространство Египта на 10 миль. В настоящее время чрезвычайные службы заняты поиском самолета, к поискам подключилась авиация ВВС Египта. Был создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех авиаслужб. В связи с инцидентом министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи экстренно прервал визит в Саудовскую Аравию и возвращается в Египет.