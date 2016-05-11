Сторонники президента Бразилии протестуют против начала процедуры импичмента

Во многих городах, включая столицу страны Бразилиа, из-за стихийных баррикад нарушено транспортное сообщение, передает Русская служба Би-Би-Си.

Если простое большинство сенаторов проголосует за начало судебного процесса над Руссефф, она будет отстранена от исполнения обязанностей президента на срок до шести месяцев.

Правительство обратилось в Верховный суд страны с просьбой заблокировать начало процедуры импичмента. Суд пока не дал ответ, однако предыдущие подобные обращения в свой адрес Верховный суд неизменно отклонял.

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За минувшие три дня политический кризис в Бразилии в связи с вопросом об импичменте Дилме Руссефф дважды кардинально менял вектор развития.

9 мая спикер нижней палаты парламента Валдир Мараньо объявил об аннулировании голосования депутатов по вопросу импичмента, состоявшегося еще в апреле.

Однако уже на следующий день Мараньо отозвал свое решение - что означало "зеленый свет" для продолжения процедуры импичмента.

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Как заявил спикер сената Ренан Калейрус, верхняя палата рассмотрит этот вопрос в среду. Глава сенатского комитета по импичменту также заявил, что голосование пройдет, как и было запланировано.