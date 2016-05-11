Сторонники президента Бразилии протестуют против начала процедуры импичмента
Сторонники президента Бразилии Дилмы Руссефф перекрыли дороги по всей стране, протестуя против попытки сената проголосовать за начало процедуры импичмента.
Во многих городах, включая столицу страны Бразилиа, из-за стихийных баррикад нарушено транспортное сообщение, передает Русская служба Би-Би-Си.
Если простое большинство сенаторов проголосует за начало судебного процесса над Руссефф, она будет отстранена от исполнения обязанностей президента на срок до шести месяцев.
Правительство обратилось в Верховный суд страны с просьбой заблокировать начало процедуры импичмента. Суд пока не дал ответ, однако предыдущие подобные обращения в свой адрес Верховный суд неизменно отклонял.
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За минувшие три дня политический кризис в Бразилии в связи с вопросом об импичменте Дилме Руссефф дважды кардинально менял вектор развития.
9 мая спикер нижней палаты парламента Валдир Мараньо объявил об аннулировании голосования депутатов по вопросу импичмента, состоявшегося еще в апреле.
Однако уже на следующий день Мараньо отозвал свое решение - что означало "зеленый свет" для продолжения процедуры импичмента.
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Как заявил спикер сената Ренан Калейрус, верхняя палата рассмотрит этот вопрос в среду. Глава сенатского комитета по импичменту также заявил, что голосование пройдет, как и было запланировано.