Сенат Бразилии проигнорирует решение об отмене импичмента президента
02:52, 10 мая 2016Мир
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Верхняя палата парламента Бразилии (Федеральный сенат) не станет выполнять решение спикера нижней палаты Уалдира Мараньяо об отмене процесса импичмента президента страны Дилмы Руссефф.
REUTERS
Об этом заявил в понедельник, 9 мая глава верхней палаты Ренан Калейрус, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
Сенат, по словам Калейруса, рассмотрит вопрос об импичменте Руссефф на этой неделе.
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Ранее УНИАН сообщал, что исполняющий обязанности спикера нижней палаты бразильского парламента Валдир Марангао отменил решение об импичменте президенты Дилмы Руссефф.
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