Сенат Бразилии проигнорирует решение об отмене импичмента президента

Об этом заявил в понедельник, 9 мая глава верхней палаты Ренан Калейрус, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Сенат, по словам Калейруса, рассмотрит вопрос об импичменте Руссефф на этой неделе.

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Ранее УНИАН сообщал, что исполняющий обязанности спикера нижней палаты бразильского парламента Валдир Марангао отменил решение об импичменте президенты Дилмы Руссефф.