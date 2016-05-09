В случае Brexit Лондону грозит катастрофа - Садик Хан
По мнению мэра Лондона, именно от европейских стран зависит полмиллиона рабочих мест в столице Великобритании.
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что, если Великобритания покинет состав Евросоюза, это повлечет за собой катастрофические последствия для столицы страны.
Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Time.
"Я, мэр-лейборист, намерен участвовать в кампании вместе с премьер-министром-консерватором для того, чтобы мы остались в Европейском союзе. Очень важно идти вперед", - добавил Хан.
По мнению мэра, так как штаб-квартиры многих ведущих компаний ЕС находятся в Лондоне, именно от европейских стран зависит полмиллиона рабочих мест в городе.
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Ранее сообщалось, что новый мэр Лондона Садик Хан в качестве первого официального шага на посту мэра Лондона посетил церемонию памяти жертв Холокоста.