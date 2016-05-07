Президентские выборы в США: ведущие республиканцы отказываются поддержать Трампа

Бывший губернатор Флориды Джеб Буш заявил, что он не будет голосовать за кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре.

Буш присоединился к уже нескольким известным политикам-республиканцам, отказавшимся поддержать Трампа, сообщает Русская служба Би-би-си.

В четверг спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан заявил, что он не готов поддержать Трампа, хотя намерен встретиться с ним на следующей неделе.

С Джебом Бушем солидарны его отец и брат. Бывшие президенты США от республиканцев Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший, нарушив традицию, также отказались поддержать нынешнего кандидата от своей партии.

Некоторые республиканцы даже заявили, что поддержат кандидата от демократов Хиллари Клинтон, но Джеб Буш отклонил и такой вариант.

"Дональд Трамп не продемонстрировал нужный темперамент или твердость характера, – сказал Джеб Буш. – И он не является последовательным консерватором. Есть причины, по которым я не могу поддержать его кандидатуру".

Отказываются поддерживать Трампа также бывший кандидат от республиканцев и в прошлом губернатор Массачусетса Митт Ромни, а также влиятельный сенатор от Небраски Бен Сассе.

"Мистер Трамп упорно нацелен на разделение американцев, а также на то, чтобы разодрать на части, а не отстроить заново нашу замечательную страну", - заявлял Сассе еще в феврале.

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Пока не высказались на этот счет три кандидата от республиканцев, участвовавшие в нынешней кампании – сенаторы Тед Круз и Марко Рубио, а также губернатор штата Огайо Джон Кейсик.

Сенатор Линдси Грэм, один из кандидатов, участвовавших в республиканской кампании, примкнул к общему хору противников Трампа, заявив, что не будет голосовать на президентских выборах за нью-йоркского миллиардера.

"Я думаю, Дональд Трамп заступает на такую территорию, на которую мало кто заходит, и я с ним идти не собираюсь", - сказал он в интервью Си-эн-эн.

"Я объединю партию, - заявил в ответ Дональд Трамп, - а Линдси Грэм показал, что ему уже ничто не поможет. Избиратели его отвергли, и я сделаю то же самое".

Многие республиканцы, баллотирующиеся на тех же выборах на должности в местных органах власти, озабочены тем, что их имена будут значиться в одном бюллетене с Дональдом Трампом, который озлобил многих избирателей своими заявлениями о строительстве стены на границе с Мексикой или о необходимости запретить мусульманам въезд в США.

Многие американцы предпочитают голосовать за Республиканскую или за Демократическую партию, а не за индивидуальных кандидатов.

Поэтому представители республиканцев на выборах опасаются, что Трамп может потянуть за собой на дно и всю Республиканскую партию.

Некоторые республиканцы, среди которых советник и спичрайтер сенатора Маккейна, уже начинают открыто призывать партию к тому, чтобы отвергнуть Трампа и совместно выдвинуть вместо него более предсказуемого консервативного кандидата, такого как сенатор от штата Небраска Бен Сассе.