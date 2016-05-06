Спикер Палаты представителей США отказался поддержать Трампа
Спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил, что в данный момент не может поддержать Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии.
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
"Думаю, что многие республиканцы хотят видеть в нашем избраннике человека, который разделяет наши стандарты", сказал Райан - наиболее высокопоставленный республиканец на выборной должности.
По его словам, Трамп достоин номинации, но должен приложить больше усилий для объединения партии.
Читайте такжеГлавный конкурент Трампа отказался от участия в президентской гонке
Бывшие президенты США Джордж Буш и Джордж Буш-младший также заявили в четверг, что не станут поддерживать Трампа.
Как сообщал УНИАН, представитель Республиканской партии США Джон Кейсик вслед за своим однопартийцем Тедом Крузом решил прекратить дальнейшее участие в предвыборной гонке. Таким образом, миллиардер Дональд Трамп остался единственным претендентом на номинацию от республиканцев и должен стать кандидатом от партии на президентских выборах.