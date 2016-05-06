Спикер Палаты представителей США отказался поддержать Трампа

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Думаю, что многие республиканцы хотят видеть в нашем избраннике человека, который разделяет наши стандарты", сказал Райан - наиболее высокопоставленный республиканец на выборной должности.

По его словам, Трамп достоин номинации, но должен приложить больше усилий для объединения партии.

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Бывшие президенты США Джордж Буш и Джордж Буш-младший также заявили в четверг, что не станут поддерживать Трампа.

Как сообщал УНИАН, представитель Республиканской партии США Джон Кейсик вслед за своим однопартийцем Тедом Крузом решил прекратить дальнейшее участие в предвыборной гонке. Таким образом, миллиардер Дональд Трамп остался единственным претендентом на номинацию от республиканцев и должен стать кандидатом от партии на президентских выборах.