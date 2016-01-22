Власти Словении ограничили прием мигрантов

13:59, 22 января 2016
Мир
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Власти Словении ввели ограничительные меры по приему мигрантов. Теперь въезд в страну будет разрешен только тем, которые собираются получить убежище в Германии и Австрии.

REUTERS

Об этом заявила министр внутренних дел страны Весна Жнидар, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters. «Мы примем все необходимые меры для того, чтобы Словения не стала прибежищем для ищущих жилье мигрантов», - заявила она. Весна Жнидар также сообщила, что в стране усилят пограничный контроль и защиту «границы с Хорватией».

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С октября 2015 года в Словению с населением 2 млн человек, прибыли 409 тыс. мигрантов. Это произошло после того, как Венгрия закрыла свою границу для прохода вынужденных переселенцев. Из Словении ищущие убежища отправлялись в Австрию. Однако 20 января Вена объявила о планах по ограничению числа принимаемых страной мигрантов по сравнению с прошлым годом с 90 тыс. до 37,5 тыс.

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