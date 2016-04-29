В Алеппо после небольшого затишья возобновились бои

Как сообщают СМИ, по данным армии президента страны Башара Асада, 8 человек погибли в результате обстрела представителями оппозиции мечети, находящейся в подконтрольном армии районе Баб аль-Фарадж, передает Би-би-си.

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В свою очередь, как сообщают сотрудники служб спасения, в результате авиаудара пострадала больница в районе Марджа, который находится под контролем представителей оппозиции.

Сирийские военные ранее объявили о "режиме тишины", который будет объявлен в Сирии в субботу. Он будет действовать на протяжении 24 часов в Дамаске и в столичном пригороде Восточная Гута, а в Латакии продлится 72 часа.

О "режиме тишины" в Алеппо, где за последние семь дней погибли 200 мирных жителей, в заявлении не говорится.

В последние дни в Сирии, несмотря на формально продолжающееся перемирие, вновь активизировались военные действия.