"Двухсотые" военные РФ в Сирии: Курдские боевики выдали России тело погибшего
Курды передали представителям российских властей в Сирии тело старшего лейтенанта Александра Прохоренко, погибшего близ Пальмиры, тело военного уже доставлено в РФ.
Курды по просьбе правительства Российской Федерации сумели получить тело российского военного, убитого под Тадмором, передает РИА Новости.
"Эта спецоперация была проведена в гуманитарных целях", - пояснил один из представителей курдов, отказавшись рассказывать подробности.
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Напомним, Александр Прохоренко погиб 17 марта 2016 года при выполнении специальной задачи по наведению ударов российских самолетов в районе населенного пункта Тадмор (провинция Хомс, Сирия). Попав в окружение боевиков ИГИЛ, офицер вызвал огонь на себя.
11 марта президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Александру Прохоренко, погибшему в Сирии.