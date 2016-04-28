"Двухсотые" военные РФ в Сирии: Курдские боевики выдали России тело погибшего

Курды по просьбе правительства Российской Федерации сумели получить тело российского военного, убитого под Тадмором, передает РИА Новости.

"Эта спецоперация была проведена в гуманитарных целях", - пояснил один из представителей курдов, отказавшись рассказывать подробности.

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Напомним, Александр Прохоренко погиб 17 марта 2016 года при выполнении специальной задачи по наведению ударов российских самолетов в районе населенного пункта Тадмор (провинция Хомс, Сирия). Попав в окружение боевиков ИГИЛ, офицер вызвал огонь на себя.

11 марта президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Александру Прохоренко, погибшему в Сирии.