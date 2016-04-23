Накануне визита Меркель боевики ИГИЛ обстреляли турецкий город Килис

Два человека погибли и четверо пострадали в результате ракетного обстрела в пятницу, 22 апреля, города Килис на юге Турции, сообщает в субботу, 23 апреля, Deutsche Welle.

По сообщениям местных властей, в городе разорвались четыре снаряда, пущенных с территории приграничной Сирии, где находятся позиции боевиков "Исламского государства".

Читайте такжеЮг Турции обстреляли ракетами с территории Сирии, есть погибшие

Отмечается, что инцидент произошел за день до визита Меркель, председателя Евросовета Дональда Туска и зампредседателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса совместно с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу в лагерь для беженцев, расположенный в соседнем городе Газиантеп. Их поездка изначально была запланирована на неделю раньше и включала в себя посещение попавшего под ракетный обстрел Килис. Город принял до 130 тысяч сирийских беженцев. За последнюю неделю он несколько раз подвергался обстрелу с территории Сирии.

Как сообщал УНИАН, Турция стянула дополнительные танковые подразделения к сирийской границе.

В частности, планировалось, что новые танки из состава Пятой танковой дивизии, а также гаубицы и 120-мм орудия будут дислоцированы в провинции Килис.