Турция стянула дополнительные танки к границе с Сирией
12:19, 21 апреля 2016Мир
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Турция стянула дополнительные танковые подразделения к сирийской границе.
REUTERS
Как сообщает Росбалт со ссылкой на Hurriyet, новые танки из состава Пятой танковой дивизии, а также гаубицы и 120-мм орудия будут дислоцированы в провинции Килис. Целью группировки заявлена защита от боевиков "Исламского государства", которые все чаще обстреливают территорию страны из реактивных систем залпового огня.
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