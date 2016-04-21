Турция стянула дополнительные танки к границе с Сирией

12:19, 21 апреля 2016
Мир
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Турция стянула дополнительные танковые подразделения к сирийской границе.

Бронетехника турецкой армии на границе с Сирией / REUTERS

Как сообщает Росбалт со ссылкой на Hurriyet, новые танки из состава Пятой танковой дивизии, а также гаубицы и 120-мм орудия  будут дислоцированы в провинции Килис. Целью группировки заявлена защита от боевиков "Исламского государства", которые все чаще обстреливают территорию страны из реактивных систем залпового огня.

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