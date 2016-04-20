Граждане ключевых европейских стран высказались против выхода Британии из ЕС - опрос

Об этом свидетельствуют обнародованные результаты опроса, проведенного по заказу Deutsche Welle берлинским институтом исследования общественного мнения infratest dimap и его европейскими партнерскими институтами, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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Наибольшее количество противников выхода Великобритании - в Германии. 78% опрошенных немцев хотят, чтобы Великобритания оставалась членом ЕС. В Испании таких - 67% респондентов, во Франции - 59%, а в Польше - 54%.

Сами же британцы, как показал опрос, также выступают преимущественно за членство в Евросоюзе, однако процентный разрыв между сторонниками и противниками ЕС там незначительный. 38% британцев хотят и дальше оставаться членами ЕС, тогда как 34% выступают за выход. При этом 28% до сих пор не определились, как будут голосовать на референдуме.

Во Франции, вместе с большим количеством сторонников пребывания Великобритании в ЕС, непропорционально высокая доля противников этого - 41%. Однако во время опроса в этой стране не было варианта ответа "не знаю". Опрос в Польше сказался с высокой долей тех, кто не определился с ответом - выбрал вариант "не знаю" - таких там 39%.

Участникам опроса также предложили спрогнозировать, как британцы проголосуют на референдуме относительно членства в ЕС. Здесь у опрошенных в основном схожие мнения: 48% испанцев, 47% немцев, 44% поляков и 40% британцев убеждены, что Великобритания и в дальнейшем будет членом ЕС. В указанных странах - это мнение большинства.

В то же время 52% французов считают, что на референдуме в Британии победят противники ЕС, и лишь 48%, что в результате референдум по вопросу выхода страны из ЕС не состоится. Страной, больше всего граждан которой не могут предсказать результаты референдума, оказалась Польша: там 33% дали на этот вопрос ответ "не знаю".

Довольно пессимистичными оказались ответы на вопрос о том, как может повлиять выход Великобритании на экономическую ситуацию в ЕС. Так, в самой Великобритании, в Испании и Польше большинство респондентов исходят из того, что выход ухудшит экономическое положение в ЕС. А в Германии и Франции - в каждой из стран по 53% опрошенных убеждены, что выход Великобритании оставит неизменной экономическую ситуацию в ЕС.

В репрезентативном опросе в каждой из стран приняли участие от 1000 до 1500 граждан от 18 лет. Референдум относительно дальнейшего пребывания Великобритании в ЕС должен состояться 23 июня.