Кэмерон объяснил, почему считает возможный выход Британии из ЕС "самовредительством"

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал выход Великобритании из Евросоюза "актом экономического и политического самовредительства", который нанесет серьезный урон британским авиакомпаниям, производителям автомобилей и финансовым компаниям, пишет ZN.ua со ссылкой на издание The Telegraph.

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Кэмерон отметил, что выход Великобритании из единого рынка также "нанесет серьезный урон нашей сфере услуг", а также будет "ненужным и безрассудным". Недавний соцопрос показал, что 51% британцев выступают за сохранение членства своей страны в Евросоюзе, против – 44%.

Британия уже определилась с датой референдума – он состоится 23 июня. Ранее Лондон и Брюссель достигли соглашения, которое должно предотвратить выход Великобритании из состава ЕС. Президент Совета ЕС Дональд Туск и британский премьер Дэвид Кэмерон отметили, что эти договоренности отвечают интересам всех сторон. Они, в частности, содержат дополнительные точечные исключения, несмотря на то, что Великобритания и сейчас имеет "особый статус" в ЕС.