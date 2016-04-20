Турция предложила принять Грузию в НАТО без Плана действий по членству

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Грузия-online.

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По его мнению, Грузия отвечает всем требованиям для членства в НАТО. "Мы полностью поддерживаем вступление Грузии в НАТО. Мы ставим этот вопрос на всех встречах министров НАТО, говорили об этом два года назад на Уэльском саммите. Варшавский саммит НАТО должен быть саммитом расширения. Мы пригласили Черногорию для вступления в альянс. Босния-Герцеговина, Македония, и Грузия также ждут аналогичного приглашения. Я поставлю этот вопрос на министериале НАТО в мае в Брюсселе. Разумеется, Турция не может дать Грузии гарантию, однако мы считаем, что Грузия заслуживает членство НАТО, поскольку она удовлетворяет все требования. Думаю, что вступить в альянс можно без Плана действий по членству, Грузия может прямо получить приглашение. Технически это вполне возможно", - сказал глава МИД Турции.

Как сообщал УНИАН, в феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия приближается к Альянсу, проводя реформы и делая вклад в общую безопасность. Он отметил, что альянс обязался помогать Грузии на пути к членству. (В 2011 году в НАТО назвали Грузию страной-претендентом на членство в альянсе).