В России высказали недовольство сближением Грузии с НАТО

Как говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ, "усиление наступательного потенциала грузинской армии и рост числа совместных грузино-натовских военных учений" не только вызывают беспокойство в сепаратистских Абхазии и Цхинвальском регионе, но, одновременно, "подрывают многосторонние усилия по стабилизации обстановки" в регионе, передает "Голос Америки".

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Данное заявление сделано в связи с 35-м раундом международных Женевских переговоров по вопросам стабильности и безопасности на Кавказе, которые состоялись 22-23 марта. Эти дискуссии регулярно проходят с осени 2008 года с участием представителей ООН, Евросоюза, ОБСЕ, США, Грузии, России, Абхазии и Южной Осетии.

Россия также выразила возмущение тем, что грузинские представители включают в повестку дня переговоров проблему ущемления прав этнических грузин на оккупированных территориях, а кроме того – проблему возвращения грузинских беженцев на свою родину в Абхазии.

Российские дипломаты также остались недовольны тем, что Грузия с самого начала оккупации своих территорий отказывается юридически закреплять за собой обязательства неприменения силы для восстановления контроля над захваченными территориями, настаивая на том, что отколовшиеся области не являются самостоятельными субъектами конфликта. РФ, с которой Грузия готова на равных обсудить перспективу урегулирования ситуации в регионе, стороной конфликта себя не считает, и подписывать с Грузией договор о неприменении силы отказывается.