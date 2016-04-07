Никто не остановит европейский выбор Украины – Грибаускайте (видео)

Об этом глава литовского государства сообщила в Twitter.

"Во время Майдана Украина сделала европейский выбор. Никто не сможет остановить вас. Слава Украине!", - заявила Грибаускайте.

В то же время в своем видеообращении к украинцам, размещенном в видеохостинге Youtube, Грибаускайте после проведения референдума в Нидерландах отметила, что "сегодня мы должны стать более объединенными и решительными, готовыми к реформам, интеграции и новой европейской Украине".

"Литва и вся Европа будут на вашей стороне", - подчеркнула президент Литвы.

Грибаускайте подчеркнула, что в Европе все хотели, чтобы результаты консультативного референдума в Нидерландах по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом были иными.

"Но, сейчас не время терять надежду или ставить под сомнение европейский выбор Украины", - добавила глава Литовского государства.

Она подчеркнула, что Украина всегда была частью Европы, и в дальнейшем будет оставаться в Европе.

При этом, по ее убеждению, будущее Украины зависит от каждого украинца.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум по Соглашению об ассоциации Украины с Европейским Союзом. На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP (Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%. Официальные данные должны быть объявлены Избирательным советом Нидерландов 12 апреля.

В связи с этим премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что правительство проанализирует "шаг за шагом", что делать с результатами этого референдума, и отметил, что он будет говорить с партнерами из ЕС и парламентом страны.