Transparency International призывает запретить офшорные организации

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Связанное с "панамскими документами" расследование вскрывает темную сторону глобальной финансовой системы, в которой банки, юристы и профессиональные финансисты позволяют коррупционерам прятать в тайных компаниях неправедно нажитые капиталы", – говорится в сообщении на сайте Международной антикоррупционной организации.

Читайте такжеВ Генпрокуратуре не видят "состава преступления" в информации об офшорах президента

По мнению Transparency International, лидеры государств должны собраться вместе и запретить компании, которые поддерживают масштабную коррупцию и помогают коррупционерам беспрепятственно пользоваться богатствами, которые те нажили нечестным путем.

Организация также призвала страны, входящие в "большую двадцатку", гарантировать открытость реестров собственности и применять санкции к государствам, которые этого не делают. В Transparency International выступают за открытость реестров бенефициаров всех компаний, так как это усложнит сокрытие средств в офшорных фирмах.

Читайте такжеTransparency International: недекларирование Порошенко вкладов в офшоры является нарушением антикоррупционных стандартов

Вечером 3 апреля авторы международного журналистского расследования обнародовали данные, которые якобы свидетельствуют, что панамская юридическая компания Mossack Fonseca помогала некоторым своим клиентам отмывать деньги, уклоняться от уплаты налогов и обходить различные санкции. Репортеры из 76 стран обработали более 11 млн документов в отношении офшорных компаний и их владельцев. В Украине фигурантом расследования стал, в частности, президент Петр Порошенко.