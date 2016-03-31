Ученые доказали связь вируса Зика с микроцефалией новорожденных

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает Русская служба Би-Би-Си.

На основе исследований "сформировался научный консенсус по поводу того, что вирус зика может являться причиной синдрома Гийена - Барре, микроцефалии и других неврологических нарушений", - говорится в заявлении организации.

У матерей, зараженных вирусом Зика, часто рождаются дети с микроцефалией - очень маленьким размером головы и мозга. Синдром Гийена - Барре характеризуется ослаблением мышц, которое как правило начинается в ногах, а потом переходит на руки. В тяжелых случаях возникают параличи дыхательных и краниальных мышц.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, отдельные случаи лихорадки Зика зафиксированы во всех частях света. В ВОЗ не исключают, что в дальнейшем масштаб эпидемии вырастет еще сильнее.