СМИ: Угрожавший испепелить Манхэттен Ким Чен Ын принял гуманитарную помощь от США

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

Сообщается, что власти КНДР, еще недавно угрожавшие испепелить Манхэттен, приняли лекарства для лечения туберкулеза от американской неправительственной организации «Фонд имени Юджина Белла». Доставка медикаментов происходила в максимально скрытом режиме.

«Мы хотели бы выразить особую благодарность всем тем, кто помог это осуществить», - заявили сотрудники организации.

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Представитель северокорейского государства в посольстве Лондона отказался от комментариев для The Telegraph.

Около 5% жителей Северной Кореи заражены туберкулезом, сообщает издание. По некоторым данным, в прошлом году смертельно опасная болезнь унесла жизни пяти тысяч человек. В 2010 году организация Amnesty International выпустила доклад, в котором говорилось, что к вспышке заболевания привело общее ухудшение состояния здоровья и качества услуг общественного здравоохранения, а также проблемы с питанием.

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Ранее сообщалось, что правительство КНДР призывает своих граждан готовиться к голоду и тяжелой экономической ситуации.