Пилот EgyptAir рассказал подробности захвата самолета

Угонщик по имени Сейф ад-Дин Мустафа не мог определиться, в какую страну направить самолет: он требовал лететь в Грецию, Турцию или на Кипр. "Топлива хватило бы только до Кипра, о чем я и сообщил ему", - рассказал Амр Гамаль, передает ТАСС. Других требований, по словам командира самолета, египтянин не выдвигал.

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По словам пилота, он увидел на мониторе, что на поясе у угонщика закреплено что-то похожее на взрывчатку. Позднее выяснилось, что устройство оказалось муляжом, который египтянин смастерил во время полета.

Второй пилот, в свою очередь, отметил, что члены экипажа старались вести себя с преступником "максимально осторожно": они пытались его успокоить, предлагали чай и кофе. Сам Сейф ад-Дин Мустафа, как сообщалось, внимательно следил за публикациями о себе в СМИ.

Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс по маршруту Александрия-Каир, был захвачен утром 29 марта. По требованию террориста экипаж развернул самолет и совершил посадку в аэропорту Ларнаки. На борту находился 81 человек, большинство из них - египтяне. Среди пассажиров также были граждане США, Великобритании, Италии, Ирландии и Нидерландов.

После переговоров мужчина сдался властям. По словам премьер-министра Египта Шерифа Исмаила, мотивы злоумышленника пока неясны. "В некоторые моменты он просил встречи с представителем Евросоюза, в другие - отправиться в другой аэропорт, но конкретных требований не было", - сказал глава египетского правительства.