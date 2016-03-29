Захват самолета EgyptAir: один из заложников сбежал через кабину пилотов
14:50, 29 марта 2016Мир
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Один из находившихся на борту захваченного самолета EgyptAir покинул лайнер через окно в кабине пилотов.
REUTERS
Об этом сообщает Meduza со ссылкой на «Аль-Джазира».
Еще четыре человека покинули самолет по трапу.
Таким образом, на борту самолета остаются еще трое заложников и угонщик.
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Airbus A320, летевший по маршруту Александрия-Каир, был захвачен утром 29 марта. Самолет, на котором находился 81 человек, совершил посадку в кипрском аэропорту Ларнака. По некоторым данным, угонщик действует в одиночку и имеет при себе бомбу.Аэропорт Ларнаки закрыт, прибывающие рейсы перенаправляются в другие воздушные гавани.
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