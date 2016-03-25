Эрдоган назвал террористические организации врагами человечества и свободы

Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув, что "эту истину необходимо четко усвоить", передает Анадолу. "Я вновь обращаюсь к мировому сообществу. Террористическая организация, постоянно меняет названия, пытаясь ввести в заблуждение весь мир. Однако какие бы названия не использовались террористами – это представители одной и той же структуры", - заявил турецкий президент.

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Президент Турции подчеркнул, чтосмерти турецких военнослужащих и мирных жителей не останутся неотомщенными. "Конечно же, мы скорбим по нашим военнослужащим, полицейским и мирным гражданам, погибшим от рук террористической организации. Но будьте уверены - конец террористов близок", - отметил он.

Кроме этого, глава турецкого государства привлек внимание к позиции Европейского союза по вопросу кризиса мигрантов. "У них в карманах есть нечто, чего они никак не выймут. Заявляют, что для начала выделят 3 млрд евро, а также затем будет направлено столько же", - отметил Реджеп Тайип Эрдоган. Вместе с тем он отметил, что вне зависимости от того, выделят ли эти средства страны ЕС, Турция готова продолжить поддержку мигрантов.