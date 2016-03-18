В центре Анкары перестрелка: погибла женщина-полицейский (фото)

13:38, 18 марта 2016
Мир
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Также был застрелен один из горожан.

@News_Executive

В центре Анкары в пятницу утром произошла перестрелка. Об этом пишет Reuters со сслыкой на местное издание Cumhuriyet.

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Нападение произошло на автобусной остановке в районе Дикмен. Неизвестный застрелил женщину-полицейского и одного из горожан.

International Business Times со ссылкой на агентство Dogan сообщило, что стрелявший также был полицейским. Более подробной информации о произошедшем пока нет.

Напомним, в воскресенье в Анкаре произошел кровавый теракт, в котором погибли 37 человек. Турецкие правоохранители считают, что взорвавший себя смертник был боевиком одной из аффилированных с курдами группировок.

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