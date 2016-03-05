Президент Турции предложил построить в Сирии новый город для беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением построить для сирийских беженцев город. Его идея, озвученная в речи, произнесенной вечером пятницы, 4 марта, состоит в возведении нового города в северной Сирии возле границы с Турцией, где смогла бы жить часть из миллионов беженцев из охваченной войной страны, передает «Немецкая волна».

"Что говорит нам Запад? Вот, мы дадим вам три миллиарда евро в год. Посмотрите, уже четыре месяца, как дали это обещание. И все еще давать и давать. (...) Давайте сведем город на севере Сирии", - цитирует политика информагентство Anatolia. Эрдоган отметил, что уже обсудил эту схему с президентом США Бараком Обамой. Глава турецкого государства уточнил, что, по его предложению, город будет занимать площадь 4500 квадратных километров. Его инфраструктуру он предлагает обустраивать усилиями международного сообщества. Временные рамки реализации проекта Эрдоган не очертил.

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Анкара, которая занимает важное место в планах ЕС для решения кризиса беженцев, не раз пыталась убедить западных партнеров организовать "безопасную зону" в Сирии для принятия беженцев.

Напомним, 4 марта глава Представительства ЕС в Турции Хансйорг Хабер заявил, что Анкара должна остановить или существенно сократить поток нелегальных мигрантов в Европу.