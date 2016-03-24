Австралия подтвердила, что найденные обломки могут принадлежать пропавшему MH370

Об этом сообщает ABC со ссылкой на заявление правительства Австралии, передает Лента.ру.

По словам австралийского министра транспорта Даррена Честера, малазийская следственная группа закончила исследование двух обломков. Он отметил, что оба фрагмента соответствуют конструкции самолета того типа, к которому принадлежал исчезнувший лайнер.

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«То, что обломки были найдены на восточном побережье Африки, согласуется с результатами моделированием дрейфа, выполненным Государственным объединением научных и прикладных исследований (CSIRO)», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что обломок неопознанного самолета обнаружили на французском острове Реюньон в Индийском океане 29 июля. Фрагмент крыла, скорее всего, принадлежит пропавшему в прошлом году лайнеру рейса MH370 Malaysia Airlines.

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"Боинг-777", следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин,исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров из 14 стран, в основном граждане Малайзии и Китая.

В конце января 2015 года все они официально были признаны погибшими. Предполагается, что самолет упал в воду в южной части Индийского океана.