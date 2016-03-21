Обама: будущее Кубы будут определять сами кубинцы

Об этом заявили президент США Барак Обама и глава Государственного совета Кубы Рауль Кастро на совместной пресс-конференции в Гаване после переговоров, сообщает радио "Свобода".

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В своем выступлении Барак Обама подчеркнул, что отношения между странами "не могут измениться за одну ночь". В то же время он отметил, что США готовы развивать с Гаваной деловые связи. В частности, в этом году возобновятся прямые рейсы американских авиакомпаний на Кубу.

Президент США заявил, что будущее Кубы должны определять сами кубинцы. При этом он отметил, что права человека, в частности свободы слова и собраний, являются "универсальными ценностями".

В свою очередь, Рауль Кастро говорил о перспективе расширения торговых отношений между странами. Он призвал Конгресс США снять введено более полувека назад торговое эмбарго, а также вернуть под контроль Гаваны американскую военно-морскую базу в Гуантанамо.

Как сообщал УНИАН, накануне президент США прибыл на Кубу с официальным двухдневным визитом. Это первый визит главы США в карибское государство за 88 лет. Многие журналисты отмечают, что этот визит знаменует собой поворот в американско-кубинских отношениях.