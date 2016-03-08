ЕС и Турция договорились по миграционной проблеме

Введение безвизового режима между ЕС и Турцией состоится до конца июня, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу по итогам саммита ЕС - Турция, сообщает Газета.ru.

"К концу июня - к концу председательства Нидерландов - мы закончим процесс по визовой либерализации", - сообщил он.

Давутоглу также сообщил о своих планах вернуться в Брюссель на саммит ЕС 18 марта, когда будет согласован окончательный план совместных действий по борьбе с проблемой нелегальной миграции. В свою очередь, Турция обещает принимать обратно всех нелегальных мигрантов, попавших в ЕС из Турции, невзирая на их национальность.

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Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил, что либерализация визового режима с Турцией в конце июня будет возможна только при соблюдении всех положений соглашения по мигрантам.