Адвокат обвиняемого в организации терактов в Париже хочет засудить прокурора Франции

Как передает BBC, по его мнению, Молен разгласил конфиденциальную информацию о его подзащитном.

Адвокат Свен Мари привел в пример фразу прокурора, о том, что Абдеслам хотел взорвать себя у стадиона, но передумал в последнюю минуту.

В интервью телекомпании RTFB адвокат назвал слова прокурора нарушением и ошибкой, которую он не может оставить без последствий.

Адвокат также заявил, что будет бороться с любой попыткой бельгийских властей экстрадировать Абдеслама во Францию.

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При этом Франция рассчитывает, что Абдеслам, задержанный в Бельгии и находящийся сейчас там, будет экстрадирован и суд над ним состоится во Франции.

26-летний Абдеслам считается одним из двух выживших участников нападений в Париже 13 ноября, унесших жизни 130 человек.

Ответственность за эти акты террора взяла на себя группировка "Исламское государство".