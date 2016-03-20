Адвокат обвиняемого в организации терактов в Париже хочет засудить прокурора Франции
Бельгийский адвокат Салаха Абдеслама, подозреваемого в планировании террористических атак в Париже, заявил, что тот будет обращаться в суд с жалобой на прокурора Франции Франсуа Молена.
Как передает BBC, по его мнению, Молен разгласил конфиденциальную информацию о его подзащитном.
Адвокат Свен Мари привел в пример фразу прокурора, о том, что Абдеслам хотел взорвать себя у стадиона, но передумал в последнюю минуту.
В интервью телекомпании RTFB адвокат назвал слова прокурора нарушением и ошибкой, которую он не может оставить без последствий.
Адвокат также заявил, что будет бороться с любой попыткой бельгийских властей экстрадировать Абдеслама во Францию.
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При этом Франция рассчитывает, что Абдеслам, задержанный в Бельгии и находящийся сейчас там, будет экстрадирован и суд над ним состоится во Франции.
26-летний Абдеслам считается одним из двух выживших участников нападений в Париже 13 ноября, унесших жизни 130 человек.
Ответственность за эти акты террора взяла на себя группировка "Исламское государство".