В Греции застряли около 46 тысяч мигрантов

После закрытия "балканского маршрута" в направлении Центральной Европы в Греции застряли в целом уже около 46 тыс. мигрантов, сообщает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на греческий Центр борьбы с кризисом мигрантов.

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В частности, около 7,3 тыс. человек ждут отправки на материк из восточных островов Эгейского моря. 13,6 тыс. собрались в столице Греции и окрестностях. В греческом портовом городе Пирей - около 4,5 тыс. В импровизированном лагере возле поселка Идомени на греческо-македонской границе и в более организованных лагерях на севере Греции - еще примерно 12 тыс. лиц.

Как сообщается, число мигрантов, которые переправляются из Турции, вновь возросло. В период с 17 по 18 марта в Грецию попали 670 человек. За день до этого этот показатель составлял лишь 239 мигрантов.

Напомним, ранее македонские правоохранители вернули сотни нелегальных мигрантов обратно в Грецию после перехода ими границы у Идомени. В Афинах заявляют, что не имеют точной информации о возвращенных мигрантов.