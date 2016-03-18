ООН возложила на коалицию ответственность за жертвы ударов в Йемене

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, передает Би-би-си. Как отмечается в заявлении Зейда Раада аль-Хусейна, в результате ударов коалиции погибло вдвое больше гражданских лиц, чем в результате действий всех других сил, вовлеченных в конфликт.

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По словам комиссара ООН, целями авиаударов периодически становились рынки, больницы, школы, фабрики и свадебные церемонии.

Ранее в пятницу Саудовская Аравия объявила о сворачивании операций против повстанцев в Йемене. Представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что США одобряют действия Эр-Рияда.

Накануне представитель ЮНИСЕФ сообщил, что число погибших в результате авианалета коалиции под руководством Саудовской Аравии на севере Йемена возросло до 119.

Коалиция начала наносить авиаудары по территории Йемена после того, как хуситы захватили большую часть территории страны, вынудив бежать президента Мансура Хади, который вместе с рядом членов кабинета министров укрылся в Саудовской Аравии.