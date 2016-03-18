Skytrax определил лучшие аэропорты мира
10:59, 18 марта 2016Мир
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Британская компания Skytrax, изучающая качество авиауслуг, обнародовала новый ежегодный рейтинг лучших аэропортов мира.
Сингапурский Чанги снова занял лидирующую позицию / carbonated.tv
Рейтинг составлен на основе отзывов пассажиров. Первое место, как и год назад, занял сингапурский Чанги. На втором месте - сеульский Инчхон, замыкает тройку призеров аэропорт Мюнхена, следует из рейтинга.
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Также в первую десятку вошли токийский аэропорт Ханэда, Гонконг, аэропорт Сэнторэа (японская префектура Айти), Цюрих, лондонский Хитроу, еще один японский аэропорт Кансай (Осака) и аэропорт Хамад в катарской столице Дохе.
Лучшим аэропортом в мире, через который проходят 30–40 млн пассажиров в год стал аэропорт Хамад, а в списке аэропортов, обслуживающих менее чем 5 млн пассажиров, лучшим признан Дурбан, ЮАР.
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