Skytrax определил лучшие аэропорты мира

Рейтинг составлен на основе отзывов пассажиров. Первое место, как и год назад, занял сингапурский Чанги. На втором месте - сеульский Инчхон, замыкает тройку призеров аэропорт Мюнхена, следует из рейтинга.

Читайте такжеСоставлен рейтинг самых удобных для сна аэропортов мира

Также в первую десятку вошли токийский аэропорт Ханэда, Гонконг, аэропорт Сэнторэа (японская префектура Айти), Цюрих, лондонский Хитроу, еще один японский аэропорт Кансай (Осака) и аэропорт Хамад в катарской столице Дохе.

Лучшим аэропортом в мире, через который проходят 30–40 млн пассажиров в год стал аэропорт Хамад, а в списке аэропортов, обслуживающих менее чем 5 млн пассажиров, лучшим признан Дурбан, ЮАР.