Британское издание составило список самых страшных аэропортов мира

В перечень, в частности, попал аэропорт Паро в Королевстве Бутан. Он расположен в долине и окружен гималайскими вершинами. Паро считается одной из самых сложных гаваней для осуществления взлета и посадки - пилотам приходится маневрировать среди гор, совершать быстрый спуск, который возможен только в светлое время суток.

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Длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Матекане в Лесото, также попавшего в список, составляет всего 400 м, а заканчивается полоса на краю 600-метровой пропасти.

Авиагавань Принцессы Юлианы на острове Святого Мартина также попала в топ самых страшных. Ее ВПП примыкает к морскому берегу, вплотную к пляжу Махо. Таким образом, воздушные суда при заходе на посадку пролетают на высоте 10-20 м над головами туристов.

Международный аэропорт Мадейры (Португалия) необычен тем, что почти половина ВПП держится на 150 железобетонных столбах.

В рейтинг также вошел аэропорт Барра (Шотландия) с песчаными взлетно-посадочными полосами. Он находится на пляже и периодически прерывает свою работу из-за приливов. За ним следует гавань Куршевеля, ВПП которой составляет 525 м, а угол наклона - 18,5 градуса. Из-за этого управлять самолетами, следующими в Куршевель, могут только пилоты, прошедшие специальную сертификацию.