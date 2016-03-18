Саудовская Аравия сворачивает авиаудары по позициям повстанцев в Йемене

Международная коалиция, которую поддерживают США, начала бомбардировки год назад для поддержки правительства Йемена, признанного мировым сообществом, передает Би-би-си.

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По словам представителя армии Саудовской Аравии, коалиция продолжит оказывать поддержку с воздуха йеменским войскам.

В четверг стало известно, чточисло погибших в результате авианалета коалиции под руководством Саудовской Аравии на севере Йемена удвоилось, превысив 100 человек.

По словам очевидцев, по меньшей мере два снаряда попали в оживленный рынок в провинции Хадджа, которую контролируют повстанцы-хуситы. По данным ООН, среди погибших - 22 ребенка.

В январе комиссия ООН пришла к выводу, что авиаударам коалиции подвергаются мирные жители. По оценкам экспертов организации, некоторые нападения приравниваются к преступлениям против человечности.

Повстанцы-хуситы воюют с вооруженными силами, лояльными изгнанному президенту Мансуру Хади.

В результате конфликта погибли более 6200 мирных жителей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, и вся страна, имеющая самую слабую экономику в арабском мире, оказалась на пороге массового голода.