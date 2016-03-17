СМИ рассказали, какую технику и для чего оставила Россия в Сирии

У группировки, которая остается в Сирии, несколько задач: борьба с террористами, поддержка Асада и контроль над регионом, сообщает РБК со ссылкой на мнение экспертов.

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Отмечается, что продолжат дежурство в Сирии эскадрилья фронтовых бомбардировщиков Су-24 (от 9 до 12 самолетов), которые выполняли в регионе основной объем работы. Останутся также новейшие истребители четвертого поколения Су-30 и Су-35 для прикрытия, рассказал газете «Ведомости» источник близкий к Минобороны.

Источник РБК, близкий к руководству ведомства подтвердил, что на базе останутся истребители поколения «4++» Су-35 для охраны бомбардировщиков и аэродрома.

Кроме того, согласно сообщению, останется в Сирии и комплекс противовоздушной обороны.

«Российские системы ПВО будут нести постоянное боевое дежурство в Сирии и будут применяться по любым целям, угрожающим российским военным», — рассказал военным Путин. По его словам, на базе останутся зенитно-ракетный комплекс большой и средней дальности «С-400» и система ПВО «Панцирь-С1», предназначенная для ближнего воздушного и наземного прикрытия объектов.

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Кроме указанных сил, на авиабазе были замечены ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28Н. Точное количество вертолетов неизвестно.

Так, по мнению военного эксперта Виктора Литовкина, группировка сможет справиться с поставленными перед ней задачами. Литовкин выделяет несколько целей: нанесение ударов по объектам террористов, поддержка отрядов сирийской правительственной армии и их союзников и контроль над воздухом в регионе. «Наносить удары по объектам террористов могут все три самолета. Однако Су-24 не предназначен для борьбы в воздухе и в случае угрозы ему нужна поддержка в виде истребителей — Су-30 или Су-34», — отмечает эксперт.

Защищать базу и небо над ней от возможных угроз, наравне с истребителями, будет и ракетный комплекс С-400, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Ударные вертолеты, по мнению Литовкина, можно будет использовать против небольших групп противника и мобильных бронированных целей, которые не могут достать бомбардировщики. «У Ка-52 и Ми-28Н есть противотанковые ракеты «Вихрь» и «Атака», которые могут поражать подвижные цели, а также 30-мм пушка против живой силы», — уточняет эксперт.

По данным издания, для обслуживания парка современной техники потребуется около 200-300 гражданских специалистов, считает Пухов. «Военные не смогут обслуживать новые самолеты и вертолеты самостоятельно», — констатирует Литовкин

«Для функционирования базы необходимо не менее двух тысяч военнослужащих. Естественно, не все они буду выполнять боевые задачи», — резюмирует Пухов.