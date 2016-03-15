Керри едет в Москву после заявлений Путина о выводе войск из Сирии
20:06, 15 марта 2016Мир
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Госсекретарь США Джон Керри посетит Москву на следующей неделе для того, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
REUTERS
Как он сам объявил во вторник, целью визита станет обсуждение дальнейшего урегулирования конфликта в Сирии, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
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Керри также подчеркнул, что с отводом российских сил мир получил, вероятно, лучшую возможность для того, чтобы положить конец конфликту в Сирии.
Как сообщал УНИАН, 14 марта, президент России Владимир Путин приказал начать с 15 марта вывод основной части войск из Сирии.
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