Керри едет в Москву после заявлений Путина о выводе войск из Сирии

Как он сам объявил во вторник, целью визита станет обсуждение дальнейшего урегулирования конфликта в Сирии, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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Керри также подчеркнул, что с отводом российских сил мир получил, вероятно, лучшую возможность для того, чтобы положить конец конфликту в Сирии.

Как сообщал УНИАН, 14 марта, президент России Владимир Путин приказал начать с 15 марта вывод основной части войск из Сирии.